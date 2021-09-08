Raylarda facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da büyük bir tren kazasının eşiğinden dönüldü. Adapazarı-Pendik seferini yapan yolcu treni, Tuzla’da tersane istasyonunda bekleyen Yüksek Hızlı Tren'e çarpmaktan son anda kurtuldu. Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren’e hafif çarptığı ve bazı yolcuların hafif yaralandığı öğrenildi.
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NTV 08.09.2021 - 10:11| Son Güncelleme : 08.09.2021 - 10:31
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