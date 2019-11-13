Rize'de acı olay: Ağabeyinin düştüğü yerde hayatını kaybetti

Rize'de altıncı kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Fatma Nur hayatını kaybetti. Kızın ağabeyi Harun'un da 4 yıl önce aynı pencereden düşerek öldüğü ortaya çıktı. Anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. İşte ayrıntılar...

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