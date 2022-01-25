Şafak Sezer yolda kaldı: 6 saattir kımıldamıyor, sesimizi duyurun

İstanbul'da yoğun kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Oyuncu Şafak Sezer de İstoç kavşağında yolda kaldı. Sezer, Twitter hesabından paylaştığı video mesajda 6 saattir trafikte kaldığını belirterek yardım çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.

Haberler - İHA 25.01.2022 - 01:28 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 01:41

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