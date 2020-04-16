Salda Gölü için ilave tedbir alındı (7/24 kamera sistemiyle denetlenecek)
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde iş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından göl kenarında tahribat meydana geldi. Kazı çalışması yapılan alanda yaklaşık 1 metrelik kot farkı oluştu. İş makinelerinin çalıştığı alandan geriye; derin çukur ve lastik izleri kaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kamera sistemiyle 24 saat denetleneceğini söylediği bölgede tedbirler artırıldı.
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NTV 16.04.2020 - 10:27| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:54
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