Salda Gölü için ilave tedbir alındı (7/24 kamera sistemiyle denetlenecek)

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde iş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından göl kenarında tahribat meydana geldi. Kazı çalışması yapılan alanda yaklaşık 1 metrelik kot farkı oluştu. İş makinelerinin çalıştığı alandan geriye; derin çukur ve lastik izleri kaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kamera sistemiyle 24 saat denetleneceğini söylediği bölgede tedbirler artırıldı.

NTV 16.04.2020 - 10:27 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:54

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