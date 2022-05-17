Salda Gölü'nde kirlilik iddiası

Son günlerde özellikle sosyal medyada Salda Gölü ile ilgili paylaşılan görüntüler tepki çekti. Gölün su seviyesi azaldığı için kıyıların bataklığa dönüştüğü öne sürüldü. Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, bataklık iddialarına cevap verdi. "Görüntünün nedeni su gözeleriyle birleşen polenler" dedi

Haberler - NTV Haber 17.05.2022 - 18:56 | Son Güncelleme : 17.05.2022 - 19:17

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