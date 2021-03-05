Şehit askerler için ilk tören Elazığ'da yapıldı

Dün Bitlis Tatvan'da helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Elazığ'da tören düzenlendi. Şehit naaşları Ankara'da yapılacak Devlet Töreni'nin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.
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NTV 05.03.2021 - 10:25| Son Güncelleme : 05.03.2021 - 10:37
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