Sıcaklık eksi 20’ye düştü, baraj gölü bu hale geldi
Elazığ’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sıcaklık eksi 20 derecey kadar düşünce Cip Baraj Gölü buz tuttu ve ortaya çıkan görüntüler Antarktika’yı andırdı. Kent merkezine 13 km uzaklıktaki Cip Baraj Gölü’nde oluşan buzlar havadan görüntülendi.
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