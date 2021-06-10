'Şoför uyudu' iddiası: Servis aracı mağazaya böyle girdi
İzmir’in Buca ilçesinde kontrolden çıkan bir servis aracı beyaz eşya mağazasına girdi. İddiaya göre 46 yaşındaki şoför M.P., direksiyon başında uyudu ve kontrolden çıkan araç mağazaya daldı. Mağazanın sahibi Yüksel Akkaş ‘‘Bomba patladı sandık, bir geldik ki mağazaya minibüs girmiş. Şoför sıkışmıştı, biz kurtardık’’ dedi. Kazada 12 kişi yaralanırken servis şoförü gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 10.06.2021 - 12:21| Son Güncelleme : 10.06.2021 - 12:44
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