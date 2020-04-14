Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek

Sokağa çıkma yasağı bu haftasonu da devam edecek. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 17 Nisan cuma saat 24'ten pazar saat 24'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı, istifasını kabul etmediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili de konuştu. Bankacılık sektörüne ilişkin eleştirilerde bulunurken ise, IMF programı da dahil hiçbir dayatmanın kabul edilmeyeceğini söyledi.

NTV 14.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 10:15

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