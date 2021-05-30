Sosyal medyadan drift paylaşımı pahalıya patladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde drift attığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye 9 bin 398 TL ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Paylaşım yaparken dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunan 24 yaşındaki Ali Piker, ‘‘Lütfen dikkat edin, bu tarz olaylar başınıza gelebilir. Ben bu işin bedelini ödedim, ehliyetimi alınca trafiğe kapalı alanlarda çekimlerimize devam edeceğiz’’ dedi.
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ntv.com.tr 30.05.2021 - 10:44| Son Güncelleme : 30.05.2021 - 10:55
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