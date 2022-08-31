Araç gürültüsünden uyuyamayan oğlu için sokağa afiş astı

Trabzon’un Akçabat ilçesinde araçlardan gelen müzik ve egzoz sesinden bebeğini uyutamayan Fatih Bayraktar, ilginç bir çözüm buldu. Sokağa ‘Bebek uyuyor’ afişi asan Bayraktar, ‘‘Oğlumuzu yeni sünnet ettirdik. Tam uyutuyoruz, egzoz ve müzik sesinden uyanıyor. Korkuyorum, panik atak olacak’’ dedi. Astığı afişin biraz da olsa işe yaradığını söyleyen Bayraktar ‘‘Buradan geçerken müzik sesini kısıyorlar, sonra yine devam’’ dedi.

Haberler - İHA 31.08.2022 - 12:17 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 12:30

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