Serinlemek isterken mahsur kaldılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde su seviyesi düşük olduğu sırada Manavgat Şelalesi altındaki adacığa yürüyen üç genç mahsur kaldı. Suyun aniden yükselmesi üzerine gençler yeşilliklere tutunarak çevredekilerden yardım istedi. Bir saat sonunda kurtarılan gençlerin sağlık durumu iyi... Yetkililer, Manavgat nehrinin üst kısmında bulunan barajın kapaklarının açılması sırasında ani su yükselmeleri yaşandığı ve bu nedenle çok dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuyor.
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13.07.2021 - 11:45| Son Güncelleme : 13.07.2021 - 11:56
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