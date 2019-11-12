Sultangazi'de hasarlı okulun öğrencileri servis sorunu yaşıyor
İstanbul Sultangazi'deki İstiklal Ortaokulu, 5,8'lik depremin ardından valiliğin açıkladığı hafif hasarlı okullar listesinde. Öğrenciler geçiçi olarak başka okullara nakledildi. Ancak servislerin yetersizliği velilerin tepkisine neden oldu. (Haber: Onur Aksoy Kamera: Zafer Karakaş, Star Haber)
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