Süt ürünlerinde hileye dikkat

Çiğ süt fiyatı yüzde 46 zamlandı. 3 lira 20 kuruştan, 4 lira 70 kuruşa çıktı. Bu artışın gıda sahtekarlığını artırmasından endişe ediliyor. Tarihi geçmiş peynirler, eritilip yeniden piyasaya sürülüyor. Peki süt ürünlerindeki hile nasıl anlaşılır? (Haber: Sena Kiper Sitacı - Kamera: Hasan Kayıkçı)

Haberler - NTV 03.12.2021 - 12:15 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 12:22

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