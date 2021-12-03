Süt ürünlerinde hileye dikkat

Çiğ süt fiyatı yüzde 46 zamlandı. 3 lira 20 kuruştan, 4 lira 70 kuruşa çıktı. Bu artışın gıda sahtekarlığını artırmasından endişe ediliyor. Tarihi geçmiş peynirler, eritilip yeniden piyasaya sürülüyor. Peki süt ürünlerindeki hile nasıl anlaşılır? (Haber: Sena Kiper Sitacı - Kamera: Hasan Kayıkçı)
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