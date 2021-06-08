Taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

İstanbul Bağcılar’da iddiaya göre, yaşları 13 ve 15 olan iki çocukla evine gelen A.S., çocuklardan birini taciz etti. Evde bulunan diğer çocuk o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri, A.S.’nin yaşadığı evin önünde toplandı. Öfkeli vatandaşlar A.S.’yi bulamayınca evi yakmak istedi. Olay yerine gelen polis, mahalleliyi havaya ateş açarak durdurdu.
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NTV 08.06.2021 - 16:42| Son Güncelleme : 08.06.2021 - 16:52
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