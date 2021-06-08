Taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

İstanbul Bağcılar’da iddiaya göre, yaşları 13 ve 15 olan iki çocukla evine gelen A.S., çocuklardan birini taciz etti. Evde bulunan diğer çocuk o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri, A.S.’nin yaşadığı evin önünde toplandı. Öfkeli vatandaşlar A.S.’yi bulamayınca evi yakmak istedi. Olay yerine gelen polis, mahalleliyi havaya ateş açarak durdurdu.

NTV 08.06.2021 - 16:42 | Son Güncelleme : 08.06.2021 - 16:52

DİĞER VİDEOLAR