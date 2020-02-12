Tahir Elçi cinayetinde yeni gelişme (3 polisin ifadesi dosyada)
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi ile ilgili soruşturmada 4 yıl sonra bir gelişme yaşandı. Halen aktif görevde olan üç polisin ifadesi şüpheli sıfatıyla soruşturma dosyasına girdi. Ayrıntıları NTV Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan aktardı.
12.02.2020 - 11:11| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 11:21
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