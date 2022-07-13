Taksi penceresinde dansa gözaltı

İstanbul Kadıköy'de bindiği taksinin camından sarkıp, dans eden bir yolcunun görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Polis, hem yolcuyu hem de taksiciyi gözaltına aldı. Dans eden kadına, emniyet kemeri takmamak ve çevreye rahatsızlık vermekten 473 lira para cezası verildi. Taksiciye ise trafiği tehlikeye atmak suçundan 392 lira para cezası kesildi.
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İHA - NTV Haber 13.07.2022 - 11:30| Son Güncelleme : 13.07.2022 - 11:52
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