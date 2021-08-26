Tartıştığı sevgilisini otomobiliyle ezmeye çalıştı

İstanbul Başakşehir'de tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine gelen öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı. Kadın otomobille önce erkek arkadaşının çalıştığı dükkanın kepenklerine, ardından da erkek arkadaşını ezmeye çalıştı. Kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı.
Abone ol
Paylaş
NTV 26.08.2021 - 11:34| Son Güncelleme : 26.08.2021 - 11:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.