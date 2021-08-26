Tartıştığı sevgilisini otomobiliyle ezmeye çalıştı

İstanbul Başakşehir'de tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine gelen öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı. Kadın otomobille önce erkek arkadaşının çalıştığı dükkanın kepenklerine, ardından da erkek arkadaşını ezmeye çalıştı. Kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı.

NTV 26.08.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 11:42

DİĞER VİDEOLAR