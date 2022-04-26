Tek motorlu uçak neden düştü?

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı kalkıştan hemen sonra evlerin arasına düştü. Uçağın düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. NTV canlı yayınına katılan öğretmen kaptan pilot Kazım Dikici ve havacılık yazarı Tolga Özbek kazayı yorumladı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 26.04.2022 - 03:54| Son Güncelleme : 26.04.2022 - 04:08
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.