Tekirdağ'da, Batı Nil Virüsü can aldı (Batı Nil Virüsü nedir? Nasıl bulaşır?)
Tekirdağ'da sivrisinek ısırması sonucu Batı Nil virüsü kapan hasta kadın, iki aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Batı Nil Virüsü ülkemize Afrika üzerinden göç eden kuşlarla geliyor, kuşları ısıran sivrisineklerden de insanlara bulaşıyor. İşte ayrıntılar...
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