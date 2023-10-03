Tekirdağ'da marketten et ürünlerinin çalındığı anlar kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde marketten et ürünlerinin çalınması güvenlik kamerası ile görüntülendi. Et ürünlerinden bazılarını ceketinin iç cebine koyan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen market çalışanları tarafından fark edildi. Şüpheli, uyarıya rağmen aldığı ürünleri bırakmayarak marketten kaçtı. İş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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