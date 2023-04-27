TEMA Vakfı sözünü tuttu: 30'uncu yıla özel 7 bölgede 7 orman
Tema Vakfı, 30. Yılına özel 7 bölgede 7 hatıra ormanı hedefiyle, 3 Aralık'ta NTV canlı yayınında düzenlenen konserlerle bağış çağrısında bulunmuştu. Gecede 200 bin fidan bağışlandı. Hatıra ormanları hayata geçirilmeye başladı. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Alihan Sönmez, NTV Haber)
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