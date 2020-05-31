Corona virüs nedeniyle ertelenen terhisler yeniden başladı (66 bin asker terhis oluyor)

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) corona vrüsle mücadele tedbirleri kapsamında ertelenen terhisler bugünden itibaren başlıyor.  Yaklaşık 66 bin asker, bugünden itibaren terhis belgelerini alarak kışlalardan ayrılacak  NTV ekibinden Serkan Kaya, Ankara Mamak'taki bir askeri birlikten son gelişmeleri aktardı.

NTV 31.05.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 31.05.2020 - 10:55

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