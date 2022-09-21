Tıraş sırası bekleyen köpeğe şiddet kamerada

İstanbul Florya’da bir pet kuaförüne tıraş için getirilen köpeğe, çalışan tarafından şiddet uygulandı. Kuaför sahibi, ‘‘Elimi ısırdığı için tekmeledim’’ diyen çalışanı işten çıkardı. Köpeğinin bayıldığı haberi üzerine pet kuaföre giden Nazire Altıntaş ‘‘Ben ilk defa yaptığını düşünmüyorum çünkü görüntülerde çok soğukkanlı. Mia şu anda dengesini sağlayamayıp düşüyor ve bizden bile korkuyor’’ dedi. Altıntaş, köpeğine şiddet uygulayan çalışandan şikayetçi oldu ve dava açtı.
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