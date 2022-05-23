TIR’lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 20 TIR’dan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza kesildi. Babasıyla birlikte yıllardır nakliyecilik yaptığını söyleyen damat Necati Fidan ‘‘Herkes üstü açık araba ya da cip ile yapıyor. Ben de farkındalığımız olsun istedim. Güzel de oldu’’ dedi. Fidan düğün arabası olarak TIR kullanırken gelin de konvoyu görüp duranlara el salladı.
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DHA 23.05.2022 - 11:34| Son Güncelleme : 23.05.2022 - 11:42
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