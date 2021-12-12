Trafik kazasında felç kalan tilki yürüteçle hayata tutundu
Van’da araba çarpması sonucu arka bacakları felç olan tilki yürüteçle hayata tutundu. Felçli tilki, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki veterinerlerin özel olarak yaptığı yürütece kısa süre alıştı. Yaşadığı sürece tilkiye bakacaklarını söyleyen Prof. Dr. Lokman Aslan ‘‘Sürücüler yerleşim yerlerinin dışında, kırsal alanlarda araç kulanırken çok dikkatli olsunlar. Önlerine her an bir hayvan çıkabilir’’ uyarsında bulundu.
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