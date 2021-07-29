Tuğba Özay'ın gözyaşları: Çiftliğimiz yanıyor, canlılar ölüyor

Antalya Manavgat'ta çıkan yangında insanların ve hayvanların ölmesi sonrası Tuğba Özay, "Yanıyoruz, ne olur bütün devlet yetkililerine sesleniyorum... Her yer yanıyor! Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz.. her yerimiz yanıyor. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum" diyerek gözyaşları içinde paylaşımda bulundu.
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NTV 29.07.2021 - 11:39| Son Güncelleme : 29.07.2021 - 11:50
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