Türkiye'de virüsten dördüncü ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Toplam hasta sayısının da 359'a ulaştığını belirten Koca, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden üçüncü hastanın Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman olduğunu söyledi.
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NTV Haber 20.03.2020 - 04:31| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 04:44
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