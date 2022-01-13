Türkiye’nin evlat edinen ilk bekar babası: Yuvalarda 15 bin çocuk var
Bekar genç bir adam, 47 yaşındaki Serkan Özübek evlat edindi ve baba oldu. Bu, Türkiye'de bir ilk... Özübek, evlat edinmeye nasıl karar verdiğini, yaşadığı süreci ve 2 buçuk yaşındaki oğluyla ilk karşılaşmasını NTV’ye anlattı. (Haber:Tuana Çiftçi)
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