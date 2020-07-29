Umut Öyküleri (Birinci bölüm)

2020 dünya için hiç iç açıcı bir yıl olmasa bile yine de bizleri gülümseten ve umut veren haberler de var. NTV'nin yeni programı Umut Öykülerinde ilginizi çekecek ve yüzleri güldürecek iyi haberleri anlatacağız. Umut Öyküleri'nin ilk bölümünde, pandemi nedeniyle yurtdışından geldikten sonra konakladıkları yurttaki öğrenciler için para bırakan gurbetçi çiftin, maskeye dolanan kaplumbağayı kurtaran gençlerin, Burdur'daki yaylasında taşları tuval olarak kullanan üniversite öğrencisi Büşra Öz'ün ve protez bacakları ile kendisini tedavi eden hastaneye yardım toplayan 5 yaşındaki İngiliz çocuğun hikayelerini izleyebilirsiniz.
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NTV 29.07.2020 - 17:07| Son Güncelleme : 29.07.2020 - 17:30
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