Umut Öyküleri (Üçüncü bölüm)

2020 dünya için hiç iç açıcı bir yıl olmasa bile yine de bizleri gülümseten ve umut veren haberler de var. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Umut Öyküleri'nde bu hafta Antalya'da çöp konteynerinin üzerinde bir sitenin havuzuna girenleri izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan çocuk ile kardeşlerinin yüzme havuzunda biten mutlu anlarını, ABD'nin Teksas eylatinde yaşayan bir çiftin kardeşler ayrılmasın diye yaptığı fedakarlığı ve iyilik maskelerinin umut veren hikayesini ve aslan yavrusu Simba'nın ölüm döşeğinden özgürlüğe uzanan öyküsünü izleyebilirsiniz.
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NTV 07.08.2020 - 16:45| Son Güncelleme : 07.08.2020 - 16:59
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