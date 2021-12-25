''Üşüttüm deyip geçmeyin, test yaptırın'' uyarısı

Dünya Omicron'a karşı alarmda. Hızla yayılan varyant, daha hafif belirtilerle geçiyor. Bu nedenle uzmanlar, soğuk algınlığı belirtisi gösteren herkesin test yaptırmasını öneriyor. NTV'ye konuşan Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, ''Omicron hafif geçiyor, mutlaka test yaptırılmalı'' dedi. (Haber: Öykü Tüccar)

Haberler - NTV 25.12.2021 - 14:44 | Son Güncelleme : 25.12.2021 - 14:59

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