Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü

Erzincan’da 13 metrelik piramidal enstalasyonunu buz tutturarak performans denemesi yapan profesör, buz kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ölümden döndü. Şimdiye kadar şiddetin her türlüsüne karşı çıkan ve onu eleştiren işler üreten Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, bu sefer kadına şiddeti eleştiren bir iş yaptı.

NTV 26.02.2021 - 16:08 | Son Güncelleme : 26.02.2021 - 16:22

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