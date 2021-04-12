Virajı alamadı, bahçe duvarını patlatıp geçti

İstanbul Başakşehir’de aşırı hız yapan sürücü, otomobiliyle bir fabrikanın duvarına çarptı. Viraja aşırı süratli giren Murat Ş. kontrolünü kaybedince araç duvarı parçalayıp bahçeye uçtu. Önde oturan Murat ve Mertcan Ş. kardeşler araçtan dışarıya fırladı. Arkada oturan arkadaşları Mehmet Akif T. ise otomobilde sıkıştı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Mehmet Akif T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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ntv.com.tr 12.04.2021 - 12:16| Son Güncelleme : 12.04.2021 - 12:41
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