Vuhan'da restoranı olan Türk NTV'de

Çin, 17 kişinin ölümüne neden olan virüsün yayılmasını önlemeye çalışıyor. Virüsün ortaya çıktığı kent olan Vuhan'ın dış dünyayla bağlantısı kesilmeye çalışıyor. Bir nevi karantina uygulanıyor. Bu durum bölgede iş yapan herkesi etkiliyor. Wuhan'da restoran zinciri olan bir Türk ile, Muhittin Kırcal, NTV ekranında son durumu aktardı.
 

 

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