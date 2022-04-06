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Yarın için şiddetli yağış ve dolu uyarısı

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Güvenlik nedeniyle boğaz, transit gemi geçişine kapatıldı. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, gece çok soğuk olan havanın üzerine gelen ılık havanın yoğun sise neden olduğunu söyledi. Perşembe günü için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı yapan Çalışkan, ‘‘Yarın şiddetli yağış batı bölgelerde su baskınlara neden olabilir. Çanakkale, Edirne, İstanbul, Bursa ve Eskişehir’de su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. İstanbul’da özellikle Avrupa yakasında dolu görülebilir’’ dedi.

Haberler - NTV 06.04.2022 - 09:43 | Son Güncelleme : 06.04.2022 - 09:48

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