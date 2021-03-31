Yaya geçitleri kırmızı oldu ama sürücüler kural tanımıyor

İçişleri Bakanlığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Trafik ışığı olmayan yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyandı. Ancak sürücüler tüm uyarılara rağmen yayalara geçiş hakkı tanımıyor. Birçok sürücü bu kural ihlalinin ciddi para cezası olduğunu dahi bilmiyor. (Haber:Emre Timur Kamera:Cumhur Çatkaya)

NTV 31.03.2021 - 17:39 | Son Güncelleme : 31.03.2021 - 17:52

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