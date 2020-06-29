Yıkımı yapılan bina aniden çöktü

Rize'de Salarha Tüneli projesi kapsamında kamulaştırılan binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Son olarak Dalyan Mahallesi'nde tahliye edilen bir apartmanın yıkımına başlandı. Ancak çalışma sırasında binanın bir kısmı çöktü. İş makinesi operatörü zor anlar yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken o anlar kameraya yansıdı.

NTV Haber 29.06.2020 - 16:11 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 16:13

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