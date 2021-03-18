Yumruklayıp tehdit savurdu: Seni işten attırırım

Kocaeli’de durak dışı otobüse binen bir yolcu, kendisini uyaran şoföre sinirlendi ve yumruk attı. Yolcuların tepki göstermesi üzerine araçtan inince de ‘‘Tanıdıklarım var, seni işten attıracağım’’ diyerek şoförü tehdit etti.

ntv.com.tr 18.03.2021 - 16:01 | Son Güncelleme : 18.03.2021 - 17:01

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