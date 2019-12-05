Zanlı cezaevi firarisi suç makinesi (Son kurban balerin Ceren)
Ordu'da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki balerin ceren özdemir,, son yolculuğa uğrlandı. cereni takip edip öldüren katil zanlısı 12 suçtan sabıkası olan cezaevi firarisiydi. mobese kayıtlarından tespit edilen şahıs yakalandı, suçunu itiraf etti ancak cinayeti "neden işledin?" sorusuna cevap vermedi. AA Muhabiri Hayati Akçay, zanlının ifadesine ilişkin detayları anlattı.
05.12.2019 - 10:14| Son Güncelleme : 05.12.2019 - 10:18
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.