Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Bugün şehir içi ve şehirler arası yollarda kış lastiği denetimleri yapılıyor. NTV muhabiri Korhan Varol İstanbul'da o denetimlerin yapıldığı noktalardan birinden son durumu aktardı.
NTV Haber 01.12.2019 - 13:32| Son Güncelleme : 01.12.2019 - 13:36
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