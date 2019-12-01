Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Bugün şehir içi ve şehirler arası yollarda kış lastiği denetimleri yapılıyor. NTV muhabiri Korhan Varol İstanbul'da o denetimlerin yapıldığı noktalardan birinden son durumu aktardı. 

DİĞER VİDEOLAR