ABD Başkanı "talk-show"a katıldı: Biden'ın anısı izleyenleri güldürdü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Jimmy Fallon'ın sunuculuğunu yaptığı "The Tonight Show" isimli talk-show programına katıldı. Biden, eşiyle Beyaz Saray'daki yaşamına ilişkin açıklamalar yaptı. Amerikan Başkanı kahvaltılarını kendilerinin hazırladıklarını söyledi. Programda eğlenceli anlar yaşandı.

Haberler 12.12.2021 - 07:48 | Son Güncelleme : 12.12.2021 - 07:57

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