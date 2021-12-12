ABD Başkanı "talk-show"a katıldı: Biden'ın anısı izleyenleri güldürdü
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Jimmy Fallon'ın sunuculuğunu yaptığı "The Tonight Show" isimli talk-show programına katıldı. Biden, eşiyle Beyaz Saray'daki yaşamına ilişkin açıklamalar yaptı. Amerikan Başkanı kahvaltılarını kendilerinin hazırladıklarını söyledi. Programda eğlenceli anlar yaşandı.
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Haberler 12.12.2021 - 07:48| Son Güncelleme : 12.12.2021 - 07:57
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