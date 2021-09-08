Ada Masalı 13. yeni bölüm ön izleme sahnesi

Star’ın sevilen dizisi Ada Masalı’nın 13. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan ön izlemede, genç aşıklar ada sakinlerine söyledikleri yalanın ortaya çıkması ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor.

08.09.2021 - 12:27 | Son Güncelleme : 08.09.2021 - 12:30

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