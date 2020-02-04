“Adanmışlık yaşama anlam katıyor”

NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ile İyi Hikayeler'de anlattı:
"Küçük yaşta işleyince de bir avantaj aslında ama birçok hikayede de ellisinden sonrada olabilyor. Yaşama anlam katan şey aslında o adanmışlık. Yani sanki beş defa yaşıyorsun ve gerçekten sanki yaşam, ömür o demek oluyor. 70 yaşındaki bir amcanın da hayatını o yaştan sonra anlamdıracak şeyler aslında bunlar. Bu ihtiyaç haritası hikayesinde bize onun ne kadar kolay yayılabileceğini gösteren bir hikaye."

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