Baldwin film setinde katil oldu

Dünyanın konuştuğu trajik olay. Amerikalı ünlü film yıldızı, aktör Alec Baldwin yeni filminin çekimi sırasında kazayla görüntü yönetmenini öldürdü. Filmin yönetmenini de yaraladı. Polis olayın nasıl meydana geldiğini ve silahta ne tür bir mermi kullanıldığını belirlemeye çalışıyor.
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