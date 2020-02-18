Bir iyilik kahramanı Muammer Kavazoğlu: En iyi oyuncaklar yetimhaneye gidiyor (İyi Hikayeler 7 Şubat 2020)
Oyuncak bir ayı, uzaktan kumandalı bir araba ya da bir bez bebek... Bu oyuncakların eskiden çocukların hayallerinde bir yeri vardı. Ama sonra oyuncaklar kırıldı, bozuldu ve bir kenara atıldı. Muammer Kavazoğlu bir oyuncak tamircisi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen oyuncakları Bursa Orhangazi’deki deposunda tahsin ediyor. Tamir ettikten sonrada yeni sahiplerine ulaştırıyor. İyi Hikayeler'de bu hafta yoyuncakları tamir edip ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıran iyilik kahramanı Muammer Kavazoğlu'nun hikayesini NEF ile birlikte iyilikleri paylaşıyoruz! Umut veren 'İyi Hikayeler'inizi yaymak için bize yazın: iyihikayeler@ntv.com.tr
NTV 18.02.2020 - 16:51| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 16:55
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