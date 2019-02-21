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D.ream'in Boston'daki Türk restoranı Nahita'ya ödül
21.02.2019 - 13:52

Adını Niğde'nin antik adından alan ve Boston'da müşterilerine hizmet veren Nahita, sadece lezzet ve hizmet kalitesiyle değil, dekorasyonuyla da ABD'de fark yarattı.

ABD'nin Boston eyaletinde "Yılın mimari tasarımı ödülü"nü, yükselen yeni mutfak ekollerinin temsilcisi "Nahita" kazandı. 

Boston Eater, Nahita'yı “Türkiye dışında Japonya, Peru ve Meksika lezzetlerini görkemli bir mekanda bir araya getiren restoran” olarak tanımladı. 

Yayınlanan makalenin yazarı Terrence Boyle, "Burası, Boston'un en farklı ve özel alanlarından biri" ifadesini kullandı.

"Mekanda yeşille harmanlanmış organik bir doku" oluşturulmuş diyen ABD'li yazar, "Restoranının, iç dekorasyonda, hizmet tasarımında doğru bir tercih" yaptığına dikkat çekti; zarif sunumla eşsiz mimari tasarımın tek bir konseptte birbirini tamamladığını vurguladı.

"Nahita" uluslararası yatırım ve projeleriyle dikkat çeken Türk şirketi D.ream'e ait. Dünya çapında markalar yaratan d.ream, Doğuş Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor.

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