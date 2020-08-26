Didem Uzel: Allah ABD'de acile düşürmesin

Amerika Birleşik Devletleri, corona virüs salgınını en ağır yaşayan ülkeler arasında. Vaka sayılarının bir türlü önüne geçilemiyor. Sağlık sistemi, ciddi eleştiriler almakta. ABD'de yaşayan Türkler de, sık sık bu durumu dile getiriyor. Son olarak Türkiye'ye dönme kararı alan oyuncu Didem Uzel de, bir ameliyat öncesinde yaşadığı sorunları anlattı: "Allah Amerika'da acil servise düşürmesin" dedi.

NTV Haber 26.08.2020 - 17:53 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 17:54

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