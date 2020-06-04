Donald Trump ve Melania Trump'ın kameralar önündeki gergin anları

ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump'ın kameralar karşısındaki son görüntüsü, ikilinin arasındaki gerginliği ortaya koydu. Çiftin kilise önünde poz verirken yaşadığı an internette viral hale geldi.

04.06.2020 - 10:53 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 11:14

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