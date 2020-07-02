Gelin ve damadı dalgalar aldı

ABD'nin California eyaletinde Pasifik Okyanusu kıyısında kayalıklarda romantik fotoğraflar çektirerek en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen bir çift, aniden gelen dalga sonucu okyanusa kapıldı. Çifti can kurtaran ekipleri kurtardı.

ntv.com.tr 02.07.2020 - 13:22 | Son Güncelleme : 02.07.2020 - 13:36

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